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В МИД РФ заявили о продолжающейся работе в формате «ядерной пятерки»

Рябков: работа в формате «ядерной пятерки» никогда не прекращалась

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MFA Russia/Global Look Press

Совместная работа РФ, КНР, Великобритании, Франции и США в формате «ядерной пятерки» никогда не прекращалась. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что в продолжающемся взаимодействии «ядерной пятерки» нет никаких элементов сенсационности.

«Это закрытый рабочий формат <...>. Никогда работа «пятерки» не прекращалась», — подчеркнул он.

В то же время Рябков прокомментировал одно из своих прошлых заявлений о том, что в ближайшие две недели на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН должна состояться очередная встреча в формате «ядерной пятерки». По его словам, заседание пройдет «на рабочем уровне».

10 октября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что предстоящая встреча «ядерной пятерки» будет связана с обновлением российской доктрины в данной области. Как сказал сенатор, совещание может пройти в двух вариантах — либо западные государства попробуют надавить на Москву, либо задумаются о необходимости поддерживать с ней диалог.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл подробности о внесенных в ядерную доктрину изменениях.

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