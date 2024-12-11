В Дубае состоялась закрытая встреча представителей ядерных держав

В Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, представители пяти ядерных государств — России, Китая, США, Великобритании и Франции — провели закрытую встречу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате «ядерной пятерки». В ходе мероприятия официальные лица «экспертного уровня» обсудили ядерные доктрины во избежание недопонимания и просчетов, отметили в министерстве иностранных дел Китая.

Встреча состоялась 4 декабря, но о ней стало известно лишь 10 декабря, поскольку после консультаций государства-участники длительное время согласовывают общее коммюнике.

12 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что совместная работа РФ, КНР, Великобритании, Франции и США в формате «ядерной пятерки» никогда не прекращалась. Дипломат обратил внимание, что в продолжающемся взаимодействии «ядерной пятерки» нет никаких элементов сенсационности.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл подробности о внесенных в ядерную доктрину изменениях.