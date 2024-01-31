Москвич вложился в мем-криптовалюту и потерял 3 млн рублей

В Москве мужчина потерял 3 млн рублей после того, как решил вложиться в Мемекоин — криптовалюту, созданную на основе интернет-мемов. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, 52-летний Аркадий Т. в июне 2023 года зарегистрировался на бирже криптовалют с целью инвестирования. На протяжении нескольких месяцев он самостоятельно изучал рынок. В декабре в одном из мессенджеров с ним связался незнакомец, который предложил вложиться в новый проект по покупке криптовалюты Мемекоин. Москвича заинтересовало это предложение, он перешел по отправленной ему ссылке и отправил заявку на участие в выпуске монет МЕМЕ. После этого он начал вносить деньги на свой онлайн-кошелек.

«На счет на онлайн-платформе 52-летний заявитель в общей сложности внес $29 197, что эквивалентно 2 715 321 рублей которые были конвертированы в крипто-валюту Мемекоин. Позже при проверке кошелька он обнаружил, что в личном кабинете криптовалюта Мемекоин отображается стоимость $0.00. Таким образом сумма обнулилась», — рассказал источник.

Сотрудники полиции будут проводить проверку по данному факту.

До этого сообщалось, что школьница из Прикамья перевела мошеннику деньги с карты матери после одного звонка. Аферист рассказал ей, что якобы ошибся и перевел деньги не своему знакомому, а матери несовершеннолетней. Спустя некоторое время россиянка перевела мошеннику 400 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что банки начнут возмещать похищенные мошенниками средства.