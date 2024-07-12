Эксперт назвал выгодную для инвестиций недвижимость в Москве

Несмотря на рост цен на жилье, коммерческие помещения в новостройках остаются выгодными для инвестиций. Об этом в беседе с РИАМО сообщил основатель и руководитель агентства коммерческой недвижимости Invest 7 Егор Левченко. По его словам, данные объекты пользуются спросом как у крупных сетевых арендаторов, так и у малого и среднего бизнеса.

«Застройщики в основном выстраивают единую ценовую политику по всему жилому комплексу и не так сильно дифференцируют цены на коммерческие площади от блока к блоку. В итоге в сегменте постоянно появляются высоколиквидные помещения в новых ЖК, доступные для инвесторов», — отметил Левченко.

Он добавил, что приобретя коммерческое помещение за 1,5–2 года до сдачи объекта в эксплуатацию и продав его по завершении стройки, можно заработать около 15–20% от объема вложенных средств.

Как сообщала газета «Известия», россияне за год стали в 1,5 раза чаще покупать или строить дома для перепродажи.

По словам экспертов, покупка ликвидной загородной недвижимости с целью инвестиций сейчас вполне обоснована на фоне текущей рыночной ситуации: земля дорожает, себестоимость строительства растет, а инфраструктура в локациях с индивидуальной жилой застройкой развивается.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли инвестиции в недвижимость.