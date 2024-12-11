МИД Венгрии объяснил значение разговора Орбана и Путина

Венгрия считает разговор по телефону, который состоялся между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным, продолжением своей миротворческой миссии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«В целом венгерская миротворческая миссия продолжается», — сказал глава МИД.

Сийярто напомнил, что на прошлой неделе Орбан в ходе встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане обсудил ситуацию на Украине. Кроме того, глава венгерского правительства в понедельник, 9 декабря, разговаривал об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье в штате Флорида.

Незадолго до этого Орбан рассказал, что телефонный разговор с Путиным продлился около часа.

Премьер Венгрии подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта, однако страны, желающие урегулирования, используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства.

В свою очередь, Путин сообщил Орбану о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта.

Ранее стало известно о срочном требовании Трампа к Зеленскому.