Абхазия одобрила изменения в законе о гражданстве и языке

Парламент Абхазии 11 декабря принял поправки к закону о гражданстве. Теперь те, кто вступает в гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамены на знание абхазского языка, заявил депутат Дмитрий Маршания, слова которого передает РИА Новости.

«Все, кто вступает в гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамены на знание абхазского языка. Значит, прочитать клятву гражданина будет нетрудно», — сказал он.

Депутат Даута Хутаба заявил, что среди других поправок — создание единого реестра для контроля количества человек, принявших гражданство.

Абхазия переживает социально-экономический и энергетический кризис, вызванный сокращением поддержки со стороны России. И. о. премьера республики Валерий Бганба обратился к Москве с просьбой возобновить финансирование социальных выплат, приостановленных осенью.

На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти страны вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Ситуация обостряется низким уровнем воды в Джварском водохранилище, что ставит под угрозу работу ключевой ИнгурГЭС и стабильность энергоснабжения республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Абхазия осталась без электричества.