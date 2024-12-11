МИД РФ переадресовал вопрос об экономической интеграции Абхазии

Переговоры по вопросу интеграции Абхазии в российскую экономическую зону не входят в компетенцию МИД России, а относятся к другим государственным ведомствам. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, слова которой передает «Лента.ру».

«Эта тема связана с полномочиями других ведомств. <...> Если вы говорите о социальных выплатах или обсуждениях по экономической интеграции, это относится к ведению наших других министерств и ведомств», — отметила она.

11 декабря сообщалось, что вся Абхазия осталась без электричества после того, как Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС) остановила работу из-за критически низкого уровня воды.

Абхазия переживает социально-экономический и энергетический кризис, вызванный сокращением поддержки со стороны России. И. о. премьера республики Валерий Бганба обратился к Москве с просьбой возобновить финансирование социальных выплат, приостановленных осенью.

На фоне энергодефицита и финансовых трудностей власти страны вынуждены вводить жесткие ограничения: сокращать подачу электричества, закрывать школы и перераспределять бюджетные средства. Ситуация обостряется низким уровнем воды в Джварском водохранилище, что ставит под угрозу работу ключевой ИнгурГЭС и стабильность энергоснабжения республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали условие возобновления выплат Абхазии.