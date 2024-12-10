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Маск и сын Трампа оценили картинку, где Зеленского сравнили с героем «Один дома 2»

Маск и Трамп-младший посмеялись над образом Зеленского в виде героя «Один дома 2»

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DonaldJTrumpJr/X (ранее Twitter)

Американский миллиардер Илон Маск и сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший посмеялись над картинкой, где президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером из фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Соответствующий пост Маск и сын политика прокомментировали смеющимися смайликами в соцсети X.

В соцсети опубликована картинка, где на верхней части изображен момент из фильма, где Трамп, сыгравший эпизодическую роль, показывает маленькому мальчику Кевину Маккаллистеру дорогу.

На нижней части картинки был подобран кадр со встречи Зеленского и Трампа, напоминающий кадр из фильма. При этом Зеленскому еще пририсовали шапку, как у Кевина.

Накануне сообщалось, что Маск отреагировал удивленным эмодзи на слова Зеленского о том, что он не считает нужным обсуждать с Трампом вступление Украины в НАТО.

Зеленский заявлял, что обсуждать вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс с Трампом в настоящее время не имеет смысла, так как он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее украинская журналистка попросила Илона Маска проверить расходы страны.

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