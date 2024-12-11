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Президент Франции созвонился c основателем партии «Грузинская мечта»

Президент Франции Макрон созвонился c основателем «Грузинской мечты» Иванишвили

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Shakh Aivazov/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с основателем правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Об этом сообщает Tbilisi life со ссылкой на пост общественного объединения в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как указали в «Грузинской мечте», телефонный разговор Макрона и Иванишвили состоялся по инициативе президента Франции. В ходе беседы французский лидер выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Грузии и заявил о желании внести свой вклад в полное разрешение этого конфликта.

В свою очередь, Иванишвили поблагодарил Макрона за инициативу и поддержал идею совместных усилий. Политики договорились, что в ближайшие дни они снова свяжутся, чтобы оценить достигнутый прогресс. Согласно сообщению партии, беседа продолжалась один час.

28 ноября в ряде грузинских городов, включая Тбилиси, начались массовые протесты. Причиной послужило решение властей до 2028 года приостановить переговоры о вступлении республики в Европейский союз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, правительство пошло на такой шаг из-за неприемлемых действий европейских политиков. Он уточнил, что в Брюсселе пытаются использовать гранты и кредиты в качестве инструмента для шантажа.

Ранее Грузия обвинила зарубежные спецслужбы в координации митингов в Тбилиси.

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