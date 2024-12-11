Путин не планирует встречаться с Орбаном

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В понедельник венгерский премьер общался с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, а в среду созвонился с главой российского государства.

Звонок состоялся по инициативе венгерской стороны. Орбан во время телефонного разговора подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта. Он указал, что стороны используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства, чтобы максимально содействовать прекращению огня и миру.

В свою очередь, Путин сообщил Орбану о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта. Премьер Венгрии выразил заинтересованность в активном сотрудничестве для совместного поиска дипломатического решения украинского кризиса.

Ранее Орбан заявил о конце либерального мирового порядка.