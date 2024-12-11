Медведев поделился своим способом взбодриться после долгого перелета

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что ему после долгого перелета на самолете помогает взбодриться зеленый чай. Его слова приводит ТАСС.

Во время визита в китайскую столицу Пекин политик поделился, что обычно пьет этот напиток утром.

«Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — сказал зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев прилетел в Китай 10 декабря. В программу его визита входят встречи с высшим руководством Китая, посещение Музея истории Коммунистической партии Китая, возложение венка к Памятнику народным героям.

Медведев до этого заявлял, что отношения между Китаем и Россией в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю взаимодействия двух стран

Ранее сообщалось, что Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями.