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Медведев поделился своим способом взбодриться после долгого перелета

Медведев рассказал, что после долгого перелета его бодрит чашка зеленого чая

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что ему после долгого перелета на самолете помогает взбодриться зеленый чай. Его слова приводит ТАСС.

Во время визита в китайскую столицу Пекин политик поделился, что обычно пьет этот напиток утром.

«Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — сказал зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев прилетел в Китай 10 декабря. В программу его визита входят встречи с высшим руководством Китая, посещение Музея истории Коммунистической партии Китая, возложение венка к Памятнику народным героям.

Медведев до этого заявлял, что отношения между Китаем и Россией в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю взаимодействия двух стран

Ранее сообщалось, что Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями.

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