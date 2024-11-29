Орбан рассказал о шаге Путина, который заставляет задуматься весь Запад

Применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине заставляет все западные страны задуматься. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Эта демонстрация оружия («Орешника». — прим. ред.) заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Орбан добавил, что никому не пожелал бы, чтобы удар «Орешником» пришелся по территории той или иной страны.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что температура поражающих элементов баллистической ракеты средней дальности «Орешник» во время удара достигает четырех тысяч градусов.

Он отметил, что десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду.

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».