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Еще одна бывшая колония отказалась от военного сотрудничества с Францией

Чад разорвал оборонное соглашение с Францией

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Shutterstock/FOTODOM

Чад разорвал соглашение по оборонному сотрудничеству с Францией, своей бывшей метрополией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Франс-Пресс».

«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — заявил министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Москва представляет собой главную угрозу для Парижа среди всех иностранных держав.

Накануне МИД России призвал Францию отбросить колониальные методы. С таким заявлением официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова выступила, комментируя протесты на острове Мартиника — заморской французской территории. По словам российского дипломата, Парижу «хочется получать бонусы, как ранее получала французская империя», но это вызывает «народное недовольство».

Ранее Франция обвинила Россию и Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии.

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