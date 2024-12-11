Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Россию, США и Белоруссию решить дальнейшую судьбу Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Белта, опубликованном на YouTube.

«Мы слабые, да, мы признаемся», — сказал парламентарий.

По его словам, Украина является «слабым» государством, которое потеряло свою субъектность и суверенитет. Дмитрук отметил, что эти три страны должны «решить» за Украину, «выгнать» оттуда ее президента Владимира Зеленского и выдвинуть кандидатов на его замену.

Он также выразил мнение, что властям Российской Федерации, Соединенных Штатов и Белоруссии для начала нужно определить временное правительство Украины, которое впоследствии назначит выборы под совместным контролем комиссий этих трех государств.

6 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский и глава офиса украинского президента Андрей Ермак должны быть арестованы сразу после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее сообщалось, что Запад готовит для Зеленского «золотое изгнание» в Великобританию.