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В МИД высказались о сотрудничестве России с Западом по ядерному разоружению

Рябков: сотрудничество РФ с Западом по ядерному разоружению стало неприемлемым

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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что сотрудничество России с недружественными западными странами по вопросу ядерного разоружения стало политически неприемлемым. Об этом сообщает ТАСС.

«Дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику (в отношении РФ. — «Газета.Ru»), весьма агрессивно действуют, снабжают оружием наших врагов, стало непросто неактуальным, но и политически неприемлемым», — пояснил Рябков.

По его словам, Москва не может себе позволить зависеть от враждебно настроенных стран.

До этого начальник Штаба обороны британских вооруженных сил адмирал Тони Радакин заявил, что мир вступает в новую и опасную ядерную эпоху.

Радакин подчеркнул, что человечество находится на пороге третьей ядерной эпохи, которая будет более сложной, чем предыдущие. По словам адмирала, первая ядерная эпоха была временем противостояния США и СССР с их огромными ядерными арсеналами, гарантировавшими взаимное уничтожение.

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