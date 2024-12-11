Захарова заявила об авральном режиме работы администрации Байдена из-за Украины

Администрация действующего президента США Джо Байдена «работает буквально в авральном режиме» и готова пойти на все, чтобы продлить агонию действующей на Украине власти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

«Уходящая администрация Байдена и Белого дома работает буквально в авральном режиме <…> и готова на любые действия ради продления агонии своих украинских марионеток», — сказала Захарова.

9 декабря Зеленский объявил, что планирует созвониться с Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным главой США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

10 декабря минфин США объявил о выделении $20 млрд на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов. Финансирование станет частью программы стран «Большой семерки» по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СВР указали на полную утрату договороспособности властей Украины.