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На Украине пройдет суд по иску о назначении президентских выборов

Дубинский: суд по иску о назначении на Украине выборов пройдет 13 декабря

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Заседание суда по иску к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы на Украине запланировано на 13 декабря. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, которого на Украине обвиняют в госизмене.

«Тринадцатого декабря в 10 утра (11.00 мск) состоится очередное заседание кассационного админсуда в составе Верховного суда по моему иску о выборах президента», — сообщил депутат.

До этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы главы государства состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией.

При этом Ермак не стал раскрывать, планирует ли Зеленский принимать участие в выборах.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в текущем году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее на Украине сравнили Зеленского с Гитлером.

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