В Канаде призвали отстаивать свои интересы после слов Трампа

Правительство Канады решительно настроено отстаивать свои интересы в свете комментариев будущего президента США Дональда Трампа, который описал Канаду как «американский штат». Об этом заявила министр финансов Канады Христя Фриланд, слова которой передает канадский телеканал CBC.

«Я хочу заверить канадцев, что наше правительство абсолютно решительно настроено защищать национальные интересы,» — ответила Фриланд на вопрос журналиста о том, нужно ли Канаде всерьез воспринимать заявления Трампа о перспективах присоединения к США.

Также председатель совета казначейства и экс-министр обороны Канады Анита Ананд подчеркнула, что Канада является «суверенным государством», и в свете «угроз» со стороны Трампа правительство сделает все возможное для защиты канадцев.

Трамп на своей странице в социальной сети назвал премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада».

3 декабря Трамп во время встречи с Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%. По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

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