Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене, заявил, что Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО, поскольку это будет означать продолжение конфликта. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам депутата, все, кто понимают это, но продолжают настаивать на членстве Украины в Североатлантическом альянсе, «на самом деле призывают продолжать «войну на поражение», которая угрожает Украине «потерей государственности».

Депутат подчеркнул, что отказ от идеи вступления в НАТО необходим как минимум потому, что Украину туда не берут. Дубинский также считает, что приглашение в альянс не дает гарантий безопасности, поскольку они «на бумагах не работают, и история не знает случаев, кого они спасали».

«Украина должна полагаться на собственные гарантии, выработанные в условиях реальности», — заявил Дубинский.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планирует созвониться с американским коллегой Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным главой США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет мира и прекращения огня.