Макрон заявил о готовности внести вклад в «разрядку обстановки» в Грузии

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с основателем и почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу политического объединения.

В заявлении отмечается, что беседа состоялась по инициативе французского лидера.

«Макрон отметил, что сожалеет в связи с ситуацией, которая [сложилась] в Грузии, и выразил готовность внести свой вклад для полной разрядки обстановки. В свою очередь, <...> Иванишвили поблагодарил президента Франции за инициативу и поприветствовал идею совместных усилий», — говорится в сообщении.

28 ноября в ряде грузинских городов, включая Тбилиси, начались массовые протесты. Причиной послужило решение властей до 2028 года приостановить переговоры о вступлении республики в Европейский союз (ЕС).

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, правительство пошло на такой шаг из-за неприемлемых действий европейских политиков. Он уточнил, что в Брюсселе пытаются использовать гранты и кредиты в качестве инструмента для шантажа.

10 декабря министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили призвала ЕС выстраивать отношения на принципах взаимного уважения. Также она назвала «политической спекуляцией» резолюцию с критикой в адрес Тбилиси, которую принял Европейский парламент.

Ранее журналисты заподозрили власти США в желании превратить Грузию «во вторую Украину».