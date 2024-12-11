Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за энергокризиса

В Молдавии правительство хочет ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса

close
Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Правительство Молдавии планирует обратиться к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Дорин Речан, слова которого передает РИА Новости.

«Решение о введении режима чрезвычайного положения было одобрено и передано в парламент», — отметил он на заседании правительства.

5 декабря президент Молдавии Майя Санду подписала указ об увольнении Виктора Парликова с поста министра энергетики страны. Его отставку требовал премьер-министр Речан, указывая на то, что именно министр энергетики несет ответственность за увеличение тарифов и текущий кризис в отрасли.

Позже президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

Ранее экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами