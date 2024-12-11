Правительство Молдавии попросило ввести режим ЧП из-за энергокризиса

Правительство Молдавии планирует обратиться к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Дорин Речан, слова которого передает РИА Новости.

«Решение о введении режима чрезвычайного положения было одобрено и передано в парламент», — отметил он на заседании правительства.

5 декабря президент Молдавии Майя Санду подписала указ об увольнении Виктора Парликова с поста министра энергетики страны. Его отставку требовал премьер-министр Речан, указывая на то, что именно министр энергетики несет ответственность за увеличение тарифов и текущий кризис в отрасли.

Позже президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

Ранее экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву.