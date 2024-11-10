Советник Трампа заявил, что общение с Россией не надо начинать с санкций

Советник избранного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что в отношениях с Россией у новой администрации будут более эффективными договоренности, а не санкции. Его слова приводит The Wall Street Journal. (WSJ)

«Все начинается с личных отношений», — заявил он.

По словам Келлога, Трамп обратится к ключевым лидерам, чтобы попытаться найти способ решить проблему вокруг конфликта России и Украины.

«У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — отметил эксперт.

WSJ уточняет, что Келлог не говорил от лица команды Трампа, однако он может занять руководящую должность в его будущей администрации.

Накануне старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Ранее Трампу предрекли роль «хромой утки» уже через два года.