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Матвиенко раскрыла, как Россия вызывает раздражение на Западе

Матвиенко: победы России в ходе СВО вызывают раздражение на Западе

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Победы Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции (СВО) вызывают нескрываемое раздражение на Западе, как и 170 лет назад. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии выставки в верхней палате, посвященной ведению боевых действий и итогам обороны Петропавловского порта в 1854 году, передает ТАСС.

«170 лет назад весть об успешной победе наших людей вызвала такое нескрываемое раздражение и негодование в Париже и особенно в Лондоне», — заявила она.

Спикер Совфеда добавила, что подобное раздражение на Западе вызывают и российские победы в ходе специальной военной операции на Украине. Как отметила сенатор, 170 лет назад в Европе «мечтали о морском господстве», кроме того, там были убеждены в легкой победе над Россией.

Однако «ключ от российского тихоокеанского побережья» так и не удалось получить. Матвиенко напомнила, что тогда отпор неприятелю дали солдаты и матросы Петропавловского гарнизона и добровольцы. В ходе боевых действий того времени России удалось отразить атаку англо-французской эскадры, заключила спикер СФ.

9 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным. По данным главы разведки, ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, украинская армия оказалась на грани развала, а «режим Владимира Зеленского» полностью утратил легитимность и договороспособность.

Ранее Нарышкин обвинил Запад в желании заставить прибалтов и немцев воевать с Россией.

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