Нарышкин обвинил Запад в желании заставить прибалтов и немцев воевать с Россией

Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, а когда они уже закончатся — заставить вступить в сражение прибалтов, жителей Восточной Европы, а в перспективе и граждан Германии. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик».

«Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение для раскола российского общества и создания условий для «цветной революции». Воевать будут, что называется, «до последнего украинца», а когда их не останется, на борьбу со «страшным русским медведем» заставят пойти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе — и немцев», — подчеркнул он.

По убеждению Нарышкина, нужные для этой схемы технологии «промывки мозгов» населению и рычаги давления на элиты у глобалистов есть.

При этом глава СВР выразил уверенность, что эскалация конфликта не только не истощит Россию, как того желают в Лондоне и Вашингтоне, но и приблизит «стратегическое поражение самого Запада».

Ранее Нарышкин заявил о приближении России к достижению целей спецоперации.