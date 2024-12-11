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Путин оценил важность развития связей РФ с исламским миром

Путин заявил о важности развития отношений между РФ и мусульманскими странами

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва традиционно придает большое значение развитию дружественных отношений с мусульманскими странами, заявил российский президент Владимир Путин в приветствии участникам мероприятий группы стратегического видения «РФ — исламский мир». Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

«Приветствую вас по случаю открытия очередного заседания <...> группы «Россия — исламский мир», которое в этот раз проходит на гостеприимной земле Малайзии. Россия традиционно придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами», — говорится в тексте.

Из него следует, что Москва развивает отношения с соответствующими государствами как в двустороннем формате, так и в рамках Организации исламского сотрудничества.

По словам президента, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, позиции РФ и мусульманских стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повесток во многом совпадают. В том числе об этом свидетельствует главная тема нынешнего заседания, которой стало «Взаимодействие России и исламского мира в условиях формирующейся многополярности».

Как отметил Путин, участникам данной встречи предстоит обсудить широкий круг вопросов. При этом он подчеркнул, что урегулированию региональных кризисов и борьбе с терроризмом надо будет уделить особое внимание.

«Важно подумать и о координации усилий в сферах образования и просвещения в целях более эффективного противодействия распространению экстремистской идеологии», — добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что разработанные по итогам заседания инициативы обязательно поспособствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и мусульманскими странами.

Ранее в Малайзии согласились стать страной — партнером БРИКС.

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