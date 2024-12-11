Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Востоковед раскрыл, кого на самом деле выпустили из тюрем в Сирии

Востоковед Семенов: террористов в сирийских тюрьмах находилось меньшинство

close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Политолог-востоковед, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в интервью Tsargrad.tv рассказал, кого вооруженная оппозиция выпустила из тюрем во время государственного переворота в Сирии. По его словам, террористов среди заключенных оказалось меньшинство.

«Были уголовники, были террористы, но значительная масса людей — это сирийцы, которые находились в местах заключения без какого-либо статуса. Просто спецслужбы когда-то по каким-либо подозрениям, по косвенным признакам задержали их и отправили в тюрьму без всякого судебного основания», — сообщил Семенов.

Он добавил, что коллапс государственной системы в Сирии наблюдался давно. Одним из его признаков, по его словам, было полное отсутствие правосудия, поэтому в тюрьмах находились абсолютно разные люди.

После падения режима Башара Асада в Сирии победившие повстанцы начали массово освобождать заключенных — в том числе политических. Прежде всего речь идет о самой известной сирийской тюрьме «Сайдная», где, как считается, находились тысячи противников рухнувшего режима, а условия содержания были наиболее жестокими. «Газета.Ru» рассказывает о пытках и казнях в самой страшной тюрьме Сирии.

Ранее премьер Сирии призвал провести выборы в стране после захвата Дамаска повстанцами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами