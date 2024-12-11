Востоковед раскрыл, кого на самом деле выпустили из тюрем в Сирии

Политолог-востоковед, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в интервью Tsargrad.tv рассказал, кого вооруженная оппозиция выпустила из тюрем во время государственного переворота в Сирии. По его словам, террористов среди заключенных оказалось меньшинство.

«Были уголовники, были террористы, но значительная масса людей — это сирийцы, которые находились в местах заключения без какого-либо статуса. Просто спецслужбы когда-то по каким-либо подозрениям, по косвенным признакам задержали их и отправили в тюрьму без всякого судебного основания», — сообщил Семенов.

Он добавил, что коллапс государственной системы в Сирии наблюдался давно. Одним из его признаков, по его словам, было полное отсутствие правосудия, поэтому в тюрьмах находились абсолютно разные люди.

После падения режима Башара Асада в Сирии победившие повстанцы начали массово освобождать заключенных — в том числе политических. Прежде всего речь идет о самой известной сирийской тюрьме «Сайдная», где, как считается, находились тысячи противников рухнувшего режима, а условия содержания были наиболее жестокими. «Газета.Ru» рассказывает о пытках и казнях в самой страшной тюрьме Сирии.

Ранее премьер Сирии призвал провести выборы в стране после захвата Дамаска повстанцами.