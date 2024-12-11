Размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку таким образом Киев может вновь возродить конфликт. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

По словам губернатора, Украина при таком развитии событий может использовать новые системы вооружений против России.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский допустил присутствие иностранных войск на Украине. Он заявил, что Киеву необходимы гарантии безопасности от стран Запада, даже если республика на данный момент не может стать членом НАТО.

На встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Мерцем украинский лидер сослался на идею президента Франции Макрона, «что определенный контингент войск из той или иной страны может присутствовать в Украине до тех пор, пока Украина не входит в НАТО».

Ранее в США заявили о готовности Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом.