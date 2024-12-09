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Зеленский допустил присутствие иностранных войск на Украине

Зеленский допустил присутствие иностранных войск на Украине, пока Киев не в НАТО

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимы гарантии безопасности от стран Запада, даже если республика на данный момент не может стать членом НАТО. Об этом он заявил на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем на встрече в Киеве, передает N-TV.

Как следует из текста, на встрече с кандидатом в канцлеры Мерцем украинский лидер сослался на идею президента Франции Макрона, «что определенный контингент войск из той или иной страны может присутствовать в Украине до тех пор, пока Украина не входит в НАТО».

По его словам, необходимо четкое понимание того, «когда Украина станет членом ЕС и когда Украина сможет стать членом НАТО». Зеленский также заявил, что обсудит это с уходящим президентом США Джо Байденом «в ближайшем будущем».

До этого французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Это происходит на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США. По ее данным, обсуждения носят засекреченный характер.

Ранее в США заявили о готовности Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом.

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