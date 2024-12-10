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В ФСБ заявили, что Украина активизировала вербовку граждан для диверсий в России

Бортников: Украина активизировала вербовку людей для террористических актов в РФ

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Украина активизировала вербовку граждан для диверсий в России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

«Противник при поддержке западных спецслужб развернул агрессивную антироссийскую пропаганду, активизировал вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов, не гнушаясь обманом, угрозами и шантажом», — заявил он.

По его словам, страны «коллективного Запада» спонсируют Киев, который применяет для террористических атак оружие НАТО, позволяющее бить вглубь территории России.

Бортников добавил, что в 2024 году количество террористических посягательств на Россию значительно увеличилось.

В ноябре британская газета The Guardian писала, что западные спецслужбы в последние месяцы стали активнее вербовать россиян. По данным источников издания, используются активные контакты с гражданами, а также «холодные подходы» и проверенный метод «чемодана, полного наличных».

Ранее стало известно, что на границе с Россией будут готовить десант НАТО.

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