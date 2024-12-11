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Трамп может снять санкции с активов Центрального банка России

NYT: Трамп может пересмотреть кредит Украине, сняв санкции с активов ЦБ РФ

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Brendan McDermid/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может сделать попытку отменить те антироссийские санкции, которые замораживают активы Центробанка России, в целях пересмотра кредита Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Трамп мог бы попытаться разрушить кредит (Украине. — прим. ред.), отменив санкции, которые держат активы российского центрального банка замороженными», — говорится в сообщении издания.

Издание напоминает, что администрация президента США Джо Байдена уже перевела Украине $20 млрд, предоставив «крайне необходимую экономическую помощь в виде кредита», который будет погашен за счет процентов, полученных от замороженных активов российского Центробанка.

До этого глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что США намерены продолжать ужесточение антироссийских санкций.

Министр выразила уверенность, что санкции против РФ, военная помощь украинской армии и выделение Украине упомянутого займа должны еще сильнее укрепить позиции Киева.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.

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