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Появились слухи о подготовке Западом «золотого изгнания» Зеленского

El Mundo: Зеленский может отправиться в «золотое изгнание» при прекращении огня

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Britta Pedersen/Pool/AP

Украинские дипломаты считают, что Запад готовит «золотое изгнание» в Великобританию для президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источники пишет испанская газета El Mundo.

По данным журналистов, в Киеве уже около двух недель ходят слухи, что Зеленский может уехать в Лондон в случае остановки боевых действий. Уточняется, что параллельно Украина сможет провести выборы нового президента.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в текущем году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

5 декабря глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы главы государства состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией.

Ранее стали известны подробности переговоров делегации Украины с командой Трампа в США.

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