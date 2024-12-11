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Правительство одобрило приостановление запрета деятельности террористических организаций

Правительство согласилось приостанавливать запрет террористических организаций

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Телеграм-канал «Правительство России»

Правительство России выступило в поддержку законопроекта, в соответствии с которым по решению суда временно приостанавливается запрет на деятельность террористической организации. Об этом, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении отзыв правительства, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что правительство поддерживает ранее принятый Государственной думой законопроект.

10 декабря Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, касающийся механизма временного приостановления запрета на деятельность организаций, внесенных в список террористических. В соответствии с ним предполагается дополнить федеральный закон «О противодействии терроризму». Согласно новым нормам, запрет на деятельность как отечественных, так и иностранных организаций, признанных террористическими в России, может быть приостановлен по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя.

В РФ заявили, что для радикалов в стране действуют очень мягкие условия.

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