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Госдума разрешила приостанавливать запрет деятельности террористической организации

ГД разрешила приостанавливать запрет деятельности террористической организации

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Depositphotos

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, касающийся механизма временного приостановления запрета на деятельность организаций, внесенных в список террористических. Об этом сообщается на сайте парламента.

Этот документ был представлен группой депутатов и сенаторов в ноябре и предполагает дополнение закона «О противодействии терроризму». Согласно новым нормам, запрет на деятельность как отечественных, так и иностранных организаций, признанных террористическими в России, может быть приостановлен по решению суда на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя.

Приостановление возможно, если есть фактические данные о том, что организация прекратила свою деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, или на совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. В таком случае копия судебного решения о временном приостановлении запрета должна быть направлена в ФСБ в течение пяти дней с момента его вступления в силу для внесения соответствующих изменений в список террористических организаций.

6 декабря сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта, который предполагает возможность исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из списка запрещенных в России организаций.

Ранее в Госдуме ответили, можно ли будет россиянам вступать в «Талибан».

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