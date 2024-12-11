Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц заявил, что гордится политическим курсом ФРГ по Украине

Шольц заявил, что гордится политикой Германии в отношении Украины

close
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что «очень гордится» политическим курсом страны по поддержке Украины.

«Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации», — сказал он.

Шольц охарактеризовал проводимую им политику в отношении Киева как «умный баланс».

Также канцлер положительно оценил недавние поездки на Украину и в Польшу лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который является его главным оппонентом на предстоящих парламентских выборах.

2 декабря Шольц встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и объявил о передаче Киеву нового пакета военной помощи на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В середине ноября Шольц заявил, что поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. При этом он отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

Ранее Шольц анонсировал продолжение поставок оружия на Украину в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами