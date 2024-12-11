Шольц заявил, что гордится политическим курсом ФРГ по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что «очень гордится» политическим курсом страны по поддержке Украины.

«Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации», — сказал он.

Шольц охарактеризовал проводимую им политику в отношении Киева как «умный баланс».

Также канцлер положительно оценил недавние поездки на Украину и в Польшу лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который является его главным оппонентом на предстоящих парламентских выборах.

2 декабря Шольц встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и объявил о передаче Киеву нового пакета военной помощи на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В середине ноября Шольц заявил, что поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. При этом он отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

Ранее Шольц анонсировал продолжение поставок оружия на Украину в 2025 году.