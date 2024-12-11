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Канадский министр обороны назвал шуткой слова Трампа о Канаде как штате США

Глава канадского минобороны: слова Трампа о Канаде как штате США являются шуткой

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realDonaldTrump/Truth

Слова избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвавшего Канаду «великим штатом» США, являются всего лишь очередной шуткой. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами министра обороны Канады Уильяма Блэра, сообщает ТАСС.

Комментируя заявление Трампа, Блэр предположил, что тот пошутил. Глава военного ведомства подчеркнул, что Канада является суверенным государством.

10 декабря сообщалось, что Трамп на своей странице в социальной сети назвал премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада».

3 декабря Трамп во время встречи с Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%. По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен, если Канада не будет содействовать США по вопросу ограничения потока нелегалов в Соединенные Штаты через канадскую границу.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

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