«Хезболла» призвала новые власти Сирии выступить против агрессии Израиля

Новое руководство Сирии должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении республики. Об этом, ссылаясь на официальное заявление ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

В документе отмечается, что «Хезболла» надеется на стабилизацию ситуации в Сирии и возрождение национального государства. Движение призвало новые сирийские власти не хранить молчание, а выступить против израильской агрессии и не допустить дальнейшего вмешательства во внутренние дела страны.

10 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об уничтожении большей части сирийских стратегических арсеналов.

В тот же день глава израильского министерства обороны Исраэль Кац заявил о нанесении успешных ударов по Сирии с целью ликвидировать военно-морской флот республики.

Ранее Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля.