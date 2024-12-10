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В Израиле заявили об уничтожении большей части сирийских стратегических арсеналов

ЦАХАЛ отчитался об уничтожении большинства стратегических арсеналов армии Сирии

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Израильская авиация в течение 48 часов уничтожила основную часть стратегических арсеналов сирийской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Вооруженных сил Израиля.

В заявлении утверждается, что за последние двое суток Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по большей части стратегических арсеналов оружия в Сирии, тем самым предотвратив их попадание к террористическим группировкам. Израильские самолеты провели в сирийском воздушным пространстве сотни часов, атаковав свыше 350 военных объектов. Ударам подверглись аэродромы, зенитные батареи и десятки предприятий по производству оружия. Были уничтожены баллистические, крылатые и зенитные ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники, радиолокационные станции, танки, склады.

Кроме того, подразделения Северного военного округа ЦАХАЛ атаковали еще 130 объектов на территории Сирии, в том числе пусковые установки ракеты, огневые позиции артиллерии, склады оружия.

Военно-морские силы Израиля нанесли удары по портам Эль-Байда и Латакия, где находились 15 сирийских военных кораблей. В результате атаки были уничтожены десятки противокорабельных ракет, имевших дальность полета 80-190 километров.

10 декабря министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес успешные удары по Сирии с целью ликвидировать военный флот республики.

Ранее Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля.

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