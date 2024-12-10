В Израиле рассказали о ночной атаке на флот Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла успешные удары по Сирии с целью ликвидировать флот республики, рассказал на базе военно-морских сил еврейского государства глава минобороны Исраэль Кац. Его цитирует РИА Новости.

«Ночью военно-морские силы с большим успехом действовали с целью уничтожения флота Сирии. Я предупреждаю представителей повстанцев в Сирии — тот, кто пойдет по пути Асада, закончит так же, как Асад», — пригрозил министр.

10 декабря газета WSJ со ссылкой на источник заявила, что ночью израильские войска уничтожили военные корабли Сирии в ходе атаки порта Латакии. По данным источника, на уничтоженных судах находились ракеты класса «море — море». Он уточнил, что целью атаки были корабли и оружие, которое могло попасть в руки повстанцев и в дальнейшем применяться против Израиля.

9 декабря газета The New York Times сообщила, что в прошедшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. По словам неназванных чиновников, в еврейском государстве существует беспокойство, что представители вооруженной сирийской оппозиции могут захватить военные объекты вблизи Голан и использовать их против Израиля.

Ранее армия Израиля прокомментировала сообщение о продвижении к столице Сирии.