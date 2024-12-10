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На Западе рассказали о рисках конфискации российских активов

Глава Euroclear: конфискация российских активов угрожает стабильности еврозоны

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Matt Dunham/AP

Глава одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear Валери Урбен заявила, что конфискация замороженных российских активов угрожает стабильности Европы. Об этом пишет Bloomberg.

«Урбен настаивает на том, что использование (российских — прим. ред.) активов создаст риски для роли евро в качестве резервной валюты, а также в целом стабильности финансов Европы», — говорится в материале.

По ее мнению, заморозка российских активов может заставить другие страны сомневаться в надежности системы Euroclear.

Совет Евросоюза 21 мая окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

В октябре исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что Евросоюз совершил акт глобального воровства, решив использовать доходы от замороженных активов РФ для кредитования Украины.

Ранее Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов.

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