Белый дом поставил в известность команду Трампа о происходящем на Ближнем Востоке

Действующая администрация США контактирует с командой выигравшего президентские выборы Дональда Трампа по конфликтам в Сирии и на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы провели беседы с соответствующими должностными лицами из команды Трампа», — отметил он.

По словам Кирби, обсуждалась обстановка в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, а также — на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома подчеркнул, что администрация Трампа сама будет решать, «какую политику они хотят сохранить». Он отметил, что не будет называть «их прерогативы».

В начале декабря Кирби заявил, что США не рассматривают Африку как арену для новой «холодной войны» и не требуют от стран региона делать выбор между сотрудничеством с Вашингтоном, Россией или Китаем. Он добавил, что политика Белого дома в отношении Африки ориентирована на создание экономических и социальных возможностей, способствующих долгосрочному развитию региона, а не на противостояние с другими глобальными игроками.

Ранее в США заявили, что готовы расширить возможности по обучению ВСУ с одним условием.