США призвали Африку не делать выбор между США, РФ и Китаем

США не рассматривают Африку как арену для новой «холодной войны» и не требуют от стран региона делать выбор между сотрудничеством с Вашингтоном, Россией или Китаем. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«На континенте нет холодной войны. Мы не просим страны выбирать между США, Россией и Китаем. Мы просто ищем надёжные, устойчивые и прозрачные инвестиционные возможности, на которые могут положиться народы Анголы и всей Африки», — подчеркнул Кирби, обращаясь к журналистам.

Он добавил, что политика США в отношении Африки ориентирована на создание экономических и социальных возможностей, способствующих долгосрочному развитию региона, а не на противостояние с другими глобальными игроками.

26 ноября старший директор по отношениям с Африкой в Совете национальной безопасности Белого дома Фрэнсис Браун заявил, что американские власти не намерены силой принуждать Африку к выбору между сотрудничеством с США или Россией, Китаем, Турцией и другими государствами.

Ранее в МИД раскрыли, сколько долгов Россия списала Африке.