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США готовы расширить возможности по обучению ВСУ с одним условием

Белый дом: США усилят обучение ВСУ, если Украина увеличит число военных

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Evelyn Hockstein/Reuters

США готовы «расширить возможности» в целях углубления обучения военнослужащих ВСУ американскими инструкторами, если Украина призовет дополнительное число солдат в ряды украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает агентство AFP.

«Мы считаем, что личный состав — это самая насущная потребность (Киева. – прим. ред.). Поэтому мы также готовы расширить наши возможности по обучению (солдат ВСУ. – прим. ред.)», — отметил он.

По словам Кирби, условием такого шага со стороны Соединенных Штатов будет «пополнение рядов» ВСУ новыми солдатами.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Украине необходимо как минимум 160 тысяч военнослужащих для стабилизации фронта на фоне наступления армии России.

Как отмечалось в материале, Пентагон в последние месяцы работы администрации президента США Джо Байдена намерен переводить на Украину из своих запасов оружия на сумму от $500 до $750 млн в месяц.

Ранее в США подсчитали, насколько Украина зависит от американского оружия.

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