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США внесли в черный список более ста компаний России и Китая

Минторг США внес в черный список 123 компании из России и Китая

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Depositphotos

США добавили в список экспортного контроля более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство торговли США.

«Организации были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что антироссийские санкции не оказали значительного влияния на экономику Германии, по словам статс-секретаря МИД ФРГ Томаса Баггера. Несмотря на сокращение торговли с Россией, цепочки поставок остались стабильными. Издание The Economist написало о том, что несмотря на жесткие санкции, российская экономика продолжает рост. Эксперты связывают это с тем, что ЕС пока не в полной мере закрыл каналы обхода ограничений через третьи страны.

Ранее в Киргизии озаботились переводами из РФ.

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