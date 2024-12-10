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На Украине заявили, что Зеленскому готовят имидж африканского диктатора

Депутат Дубинский: Зеленского сделают африканским диктатором в центре Европы

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Bernadett Szabo/Reuters

Вокруг избранного лидера Владимира Зеленского началась кампания по деконструкции его имиджа, ему уже готовят образ африканского диктатора в центре Европы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сначала его сделают смешным, потом - недалеким, затем коррумпированным и недоговороспособным — т.е. африканским диктатором в центре Европы», — заявил он.

По словам Дубинского, после смены имиджа украинского лидера иностранные визиты прекратятся. Он отметил, что есть разница между тем, чтобы «встречаться с лидером воюющей нации, а другое — с посмешищем». Дубинский подчеркнул, что на Западе уже начали обсуждать костюм Зеленского и постепенно за этим будут следовать насмешки над поведением, действиями и окружением украинского лидера.

До этого бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Запад рано или поздно ликвидирует или спишет Зеленского, чтобы во главе страны встал более приемлемый для переговоров с Россией кандидат.

Ранее Зеленского предупредили о риске государственного переворота на Украине.

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