В Совфеде предложили приравнять депортируемых из недружеских стран россиян к беженцам

Граждане РФ, которых депортировали из недружественных стран за поддержку российской стороны, имеют право на льготы беженцев и признание полноправными жителями страны. Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов в обращении, направленном на имя министра труда и социального развития Антона Котякова, передает ТАСС.

«После начала СВО стали появляться сообщения о гражданах, депортированных [из недружественных стран] за их политические взгляды и пророссийскую позицию. В связи с тем, что их правовой статус не подходит под определение беженца — в нашей стране их признают только добровольными переселенцами и соотечественниками, и социальная государственная поддержка в такой ситуации минимальна», — заявил он.

По словам сенатора, поддерживающие Россию беженцы должны иметь гарантии на полноценное признание жителями страны. Гибатдинов добавил, что для реализации защиты таких граждан необходимо внести в законодательство новую категорию или изменить действующие законы.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый третий вынужденный переселенец вернулся в Россию с подконтрольных Украине территорий. По ее словам, это страшная статистика для украинской стороны.

Ранее в Раде захотели наказать уехавших с Украины депутатов.