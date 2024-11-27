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В МИД РФ оценили количество переселенцев с подконтрольных Киеву территорий

Захарова: каждый третий переселенец вернулся в РФ с территорий Украины

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Каждый третий вынужденный переселенец вернулся в Россию с подконтрольных Украине территорий, это страшная статистика для украинской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала заявления бывшего украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Тука и депутата от партии «Слуга народа» Максима Ткаченко о том, что почти 99% граждан, бежавших с воссоединившихся с Россией территорий, возвращаются назад.

«Давайте подведем итог этой статистики. Да, она для киевского режима страшная. Каждый третий вернулся домой, вернулся с тех территорий, которые контролировались киевским режимом, вернулся в Российскую Федерацию», — заявила Захарова.

По ее словам, это факты, которые являются «ужасными» и неприемлемыми для Украины.

До этого глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт заявил, что большинство беженцев с Украины предпочитают остаться в Германии.

Ранее в Раде захотели наказать уехавших с Украины депутатов.

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