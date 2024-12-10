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Путин оценил ситуацию с беженцами в России

Путин: ситуация с беженцами в РФ выглядит многократно лучше, чем на Украине

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Ситуация с беженцами в России выглядит гораздо лучше, чем на Украине. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

«Конечно, у нас ситуация с беженцами многократно выглядит по-другому, выглядит многократно лучше, чем в самой Украине», — заявил он.

По словам российского лидера, люди из Украины пытаются попасть на территорию РФ с помощью различных каналов. Путин подчеркнул, что поток беженцев контролируется и фиксируется на территории страны.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов в обращении, направленном на имя министра труда и социального развития Антона Котякова, заявил, что граждане РФ, которых депортировали из недружественных стран за поддержку российской стороны, имеют право на льготы беженцев и признание полноправными жителями страны.

По словам сенатора, поддерживающие Россию беженцы должны иметь гарантии на полноценное признание жителями страны. Гибатдинов добавил, что для реализации защиты таких граждан необходимо внести в законодательство новую категорию или изменить действующие законы.

Ранее в МИД РФ оценили количество переселенцев с подконтрольных Киеву территорий.

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