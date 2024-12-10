Песков рассказал о подготовке к Прямой линии с Путиным

С момента начала сбора обращений к Прямой линии президента России Владимира Путина поступило уже более 300 тысяч сообщений от граждан по всем каналам. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил большой интерес со стороны россиян к предстоящей Прямой линии. При этом пока больше обращений поступает от женщин.

«Рейтинг основных проблем видим, насколько варьируется рейтинг от региона к региону. Очень интересен анализ. <...> Сейчас время такое, что работа кипит», — заключил Песков.

6 декабря Песков рассказал, что Кремль использует искусственный интеллект для обработки вопросов граждан к прямой линии. По его словам, благодаря ИИ Путин будет иметь общее представление обо всех вопросах, поступивших на прямую линию. Он добавил, что систему ИИ, задействованную в подготовке прямой линии, тестировали на массивах данных прошлых лет.

Прошлая прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее Кадыров прибыл на свою прямую линию на трофейном БМП Bradley с пленными украинцам.