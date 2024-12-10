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Путин рассказал о принципе работы сферы правозащиты

Путин: правозащита основана на принципе «тот, кто платит, заказывает музыку»

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Алексей Даничев/РИА Новости

В настоящее время сфера правозащиты работает по принципу «тот, кто платит, всегда заказывает музыку», в связи с чем нужно отделить использование ресурсов от их источника. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает сайт Кремля.

«Когда мы сейчас говорим о финансировании правозащитной деятельности, нам нужно создать механизм использования средств, которые выделяет либо государство, либо общественная организация, либо наши компании. Создать такой механизм, который отделял бы использование выделяемых ресурсов от источника», — сказал глава государства.

В рамках заседания российский лидер также заявил, что «Народный ОПК» (оборонно-промышленный комплекс) стал серьезной отраслью. Путин подчеркнул важность работы Совета в контакте с Общественной палатой, волонтерскими организациями, с Фондом «Защитники Отечества».

Ранее Путина удивило непонимание важности работы участников СВО.

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