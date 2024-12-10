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В Тбилиси подсчитали количество задержанных на протестах россиян

В Грузии заявили, что на протестах в Тбилиси задержали 15 россиян

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Irakli Gedenidze/Reuters

На протестах грузинской оппозиции в Тбилиси задержали 15 россиян — информация о задержанных передана в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Секцию интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии.

«В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии были задержаны 15 граждан Российской Федерации», — заявили в представительстве.

Уточняется, что по состоянию на вторник 10 декабря, двое россиян находятся в изоляторе временного содержания, остальные были либо отпущены в связи с завершением срока, либо их дела были направлены в суд.

Россия и Грузия взаимно не имеют посольств, вместо этого дипломатическое взаимодействие происходит через посольства Швейцарии в Тбилиси и Москве, в которых работают Секции интересов России и Грузии.

До этого Служба государственной безопасности (СГБ) республики сообщила о том, что для срыва президентских выборов в Грузии радикальная оппозиция попытается устроить кровопролитие на улицах Тбилиси.

Ранее в ЕС анонсировали новые меры в отношении Грузии.

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Протесты в Грузии — 2024
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